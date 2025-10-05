కాన్పూర్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా-ఎతో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో ఇండియా-ఎ జట్టు బ్యాటర్లు జూలు విధిల్చారు.
రిలయన్స్ జియో తన 9వ వార్షికోత్సవాన్ని ఇటీవలె జరుపుకొంది.
మూడేళ్ల క్రితం ఏ మాత్రం అంచనాల్లేకుండా వచ్చి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయిన కన్నడ సినిమా 'కాంతార'.
ఈసీ - ఆయుధ పూజ
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్ నీ�...
న్యూఢిల్లీ: భారతదేశ రక్షణ రంగంలో స్వ�...
సాక్షి, అనకాపల్లి: వైఎస్సార్సీపీ అధ�...
కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై ఇవాళ మద్రాస్...
దేశంలో భారీగా పెరుగుతూన్న బంగారం ధరల...
కెనడాలో భారతీయ చిత్రాల ప్రదర్శన నిలి...
సాక్షి, అనంతపురం: తాడిపత్రిలో మరోసార�...
సాక్షి, తిరుమల: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ...
ఢిల్లీ: అస్సాంకు చెందిన ప్రముఖ గాయకు�...
సాక్షి, శ్రీకాకుళం: బంగాళాఖాతంలో తీవ�...
ఏథెన్స్: కార్మిక సంఘాల సమ్మెతో గ్రీ�...
సాక్షి, కర్నూలు: కర్నూలు(Kurnool) జిల్లాలో �...
మేషం: మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయ�...
వివాహం ఏ అమ్మాయికైనా తన కలలను కనడమే మ�...
ఫిలిప్పీన్స్లోని సెబులో మిస్ ఆసియ�...
Oct 5 2025 12:28 AM | Updated on Oct 5 2025 7:45 AM
పట్టుబడ్డ టీడీపీ నేత కల్తీ మద్యం దందా
80's రీయూనియన్.. స్టార్ సెలబ్రిటీలంతా ఒకేచోట (ఫోటోలు)
తెలుగమ్మాయి 'ఈషా రెబ్బా' క్యూట్ లుక్స్ చూశారా? (ఫోటోలు)
ఎర్ర సముద్రంలా మారిన ఇంద్రకీలాద్రి..పోటెత్తిన భవానీలు (ఫొటోలు)
కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)
‘శశివదనే’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
గబ్బర్ సింగ్ టాక్స్.. సారీ చెప్పకుండా.. సంబరాలా?
ఏపీ నకిలీ లిక్కర్ డైరీలో 78 మంది తలకాయలు
పవన్ కళ్యాణ్ ను ఇమిటేట్ చేస్తూ ఏకిపారేసిన రాచమల్లు శివ ప్రసాద్
కాంతార ఊచకోత.. రిషబ్ శెట్టి మూవీస్.. తగ్గేదేలే
టీడీపీ కల్తీ మద్యం మాఫియాపై YS జగన్ ఆగ్రహం