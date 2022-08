టాటా టియాగో కొత్త వెర్షన్‌ వచ్చేసింది! ధర చూస్తే...

సాక్షి, ముంబై: టాటామోటార్స్‌ టియాగో ఎన్‌ఆర్‌జీ ఎక్స్‌టీ కారును బుధవారం లాంచ్‌ చేసింది. ఎన్‌ఆర్‌జీ తొలివార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించు కుని, క్రాస్ఓవర్ వెర్షన్‌గా దీన్ని తీసుకొచ్చింది. 6.42 లక్షలు నుంచి రూ. 7.38 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అయితే ఊహించినట్టుగానే ఎక్స్‌టీ వేరియంట్‌తో పోలిస్తేకొత్త ఫీచర్లను జోడించిమరీ 41వేల రూపాయల ధర తగ్గించింది.

ఇంజీన్‌, ఫీచర్లు

టాటా కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ కారు టియాగో ఎన్‌ఆర్‌జీ ఎక్స్‌టీ వేరియంట్‌ 2 ట్రిమ్‌లలో లభిస్తుంది. మాన్యుల్‌ గేర్‌ బాక్స్‌ 1.2 లీటర్ల పెట్రోల్‌ ఇంజీన్‌ను పొందుపర్చింది. 14-అంగుళాల హైపర్‌స్టైల్ వీల్స్, హర్మాన్‌ 3.5-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, హైట్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్, ఫ్రంట్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ లాంటి అనేక ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అలాగే రిథమ్ ప్యాక్‌ కావాలంటే అదనంగా 30వేలు చెల్లించాలి. మిడ్‌నైట్ ప్లమ్ కలర్‌తో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న ఒపల్ వైట్, డేటోనా గ్రే, అరిజోనా బ్లూ ఫ్లేమ్ రెడ్ కలర్స్‌లో ఇది లభ్యం.

