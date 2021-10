అమెరికా టెక్​ దిగ్గజం గూగుల్​(ఆల్ఫబెట్​ కంపెనీ), చిప్​మేకర్​ క్వాల్​కమ్​ మధ్య విభేధాలు మొదలయ్యాయి. చిప్​ తయారీ విషయంలో గూగుల్​ తీసుకున్న నిర్ణయమే ఇందుకు కారణం. ఈ మేరకు గూగుల్​ తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ క్వాల్​కమ్ ఒక ట్వీట్​ చేయడం విశేషం.

అమెరికన్​ చిప్​మేకర్​ కంపెనీ క్వాల్​కమ్​.. సొంతంగా చిప్​లు తయారు చేసుకోవాలన్న గూగుల్​ నిర్ణయంపై అసంతృప్తితో రగిలిపోతోంది.

రాబోయే పిక్సెల్ 6​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ను గూగుల్​ తాము సొంతంగా రూపొందించిన చిప్​ సిస్టమ్​తో మార్కెట్​లోకి తీసుకురాబోతోంది.

ఈ నిర్ణయంపై క్వాల్​కమ్​ ట్వీట్​ రూపంలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

"We've decided to make our own smartphone SoC instead of using Snapdragon" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

— Snapdragon (@Snapdragon) October 13, 2021