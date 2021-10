All about The New Google Pixel 6 and Pixel 6 Pro Smart Phones: చాలాకాలంగా ప్రచారంలో వినిపిస్తున్న పిక్సెల్‌ 6 సిరీస్‌ను ఎట్టకేలకు గూగుల్‌ అధికారికంగా లాంఛ్‌ చేసింది. మంగళవారం రాత్రి జరిగిన గూగుల్‌ ఈవెంట్‌లో.. పిక్సెల్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా పిక్సెల్‌ 6, పిక్సెల్‌ 6 ప్రో మోడల్స్‌ ఫీచర్స్‌ను రివీల్‌ చేసింది. పిక్సెల్‌ సిరీస్‌లో గూగుల్‌ ఈ ఫోన్లను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. అందుకు కారణాలు.. సొంత టెన్సార్‌ చిప్‌సెట్‌లతో పాటు ఆండ్రాయిడ్‌12 వెర్షన్‌తో తీసుకురావడం.

గూగుల్‌ పిక్సెల్‌ 6

► 6.4 ఇంచుల ఎఫ్‌హెచ్‌డీ+అమోలెడ్‌ స్క్రీన్, 90 హెచ్‌జెడ్‌ డైనమిక్‌ రిఫ్రెష్‌ రేట్‌

► పంచ్‌హోల్‌ కట్‌అవుట్‌, గొరిల్లా గ్లాస్‌ విక్టస్‌, ఫింగర్‌ప్రింట్‌ సెన్సార్‌

► టెన్సార్‌ చిప్‌సెట్‌తో 8జీబీ ర్యామ్‌ 128 జీబీ/256 జీబీ వేరియెంట్లలో లభ్యం.. యూఎఫ్‌ఎస్‌ 3.1 స్టోరేజ్‌

► 4,614ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ, 30డబ్ల్యూ ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌



► 50ఎంపీ మెయిన్‌ కెమెరా, వైడర్‌ షాట్స్‌ కోసం 12ఎంపీ ultrawide lens

► 8 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా

► మ్యాజిక్‌ ఎరేస్‌ లాంటి సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఫీచర్‌ కూడా

గూగుల్‌ పిక్సెల్‌ 6 ప్రో

► 6.7 ఇంచుల క్యూహెచ్‌డీ+ అమోలెడ్‌ స్క్రీన్, 120 హెచ్‌జెడ్‌ డైనమిక్‌ రిఫ్రెష్‌ రేట్‌

► కట్‌అవుట్‌, గొరిల్లా గ్లాస్‌ విక్టస్‌, ఫింగర్‌ప్రింట్‌ సెన్సార్‌

► టెన్సార్‌ చిప్‌సెట్‌తో 12జీబీ ర్యామ్‌ 128 జీబీ/256 జీబీ/512జీబీ.. యూఎఫ్‌ఎస్‌ 3.1 స్టోరేజ్‌

► 5,003 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ, 30డబ్ల్యూ ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌



► 50ఎంపీ మెయిన్‌ కెమెరా, వైడర్‌ షాట్స్‌ కోసం 12ఎంపీ ultrawide lens, 48ఎంపీ టెలిఫొటో లెన్స్‌ అదనం.

► 11.1 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా

► మ్యాజిక్‌ ఎరేస్‌ లాంటి సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఫీచర్‌ కూడా

We're launching Pixel 6 and Pixel 6 Pro today! They’re unlike any phone we've built before, with a new industrial design, Android 12 with Material You user interface, and running on our custom Google Tensor chip. Can't wait to see how people use them:)https://t.co/QPvVrCtxvB pic.twitter.com/2eFJsGmSOc

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 19, 2021