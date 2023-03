పోకో ‘ది 5జీ ఆల్‌ స్టార్‌’ లాంచ్: ఆఫర్‌ ఎంతంటే?

సాక్షి, ముంబై: పోకో ఎక్స్‌ 5 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత మార్కెట్లో లాంచ్‌ అయింది. ఎక్స్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా తన రెండో ఫోన్‌ను కంపెనీ లాంచ్‌ చేసింది. దేశంలో ప్రారంభ ఆఫర్‌గా 2 వేల రూపాయల తగ్గింపుతో పోకో ఎక్స్‌ 5 5జీ రూ. 16,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

పోకో ఎక్స్‌5 5జీ ధర

మార్చి 21 మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు Flipkart ద్వారా సేల్‌. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డ్ ద్వారా 2,000 తక్షణ తగ్గింపు లేదా రూ. 2000 చేంజ్ బోనస్ తొలి రోజు సేల్‌లో నో-కాస్ట్ EMI ఈ ఆఫర్‌తో, 6జీబీ ర్యామ్‌, 128 జీబీ స్టోరేజ్‌ రూ. 16,999 , టాప్-ఎండ్ వేరియంట్‌ 8 జీబీ ర్యామ్‌, 256 జీబీ స్టోరేజ్‌ ను 18,999 అందిస్తోంది.సూపర్‌నోవా గ్రీన్, వైల్డ్‌క్యాట్ బ్లూ , జాగ్వార్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్‌లలో లభ్యం

పోకో ఎక్స్‌5 5జీ స్పెసిఫికేషన్స్

6.67-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లే

స్నాప్‌డ్రాగన్ 695 SoC

8జీబీ ర్యామ్‌, 256 జీబీ స్టోరేజ్‌ 1 టీబీ దాకా స్టోరేజ్‌ను విస్తరించుకునే అవకాశం

48+8 + 2 ఎంపీ ట్రిపుల్‌ రియర్‌ కెమెరా

13 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 5000 mAh బ్యాటరీ

Give us a better definition of an “All-Star”, we’ll wait! The POCO X5 5G comes with 7 5G bands, Snapdragon 695, and a 120Hz Super AMOLED Display…

...the list can go on and on! The POCO X5 5G goes on sale on 21st March on @Flipkart at a special price.#The5GAllStar pic.twitter.com/orx2kNRW35

— POCO India (@IndiaPOCO) March 14, 2023