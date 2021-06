మరోసారి పాన్‌-ఆధార్‌ లింకింగ్ గడువు పొడగింపు

పాన్‌-ఆధార్‌ లింకింగ్ గడువును కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి పొడగించింది. కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ విజృంభణ నేపథ్యంలో గడువును మూడు నెలలు సెప్టెంబర్ 30 వరకు పొడగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో విధించిన గడువు జూన్‌ 30తో దగ్గర పడుతున్న వేళ కేంద్రం ఈ కీలక ప్రకటన చేసింది. మొదట పాన్-ఆధార్ లింకు గడువును మార్చి 31 పేర్కొన్నారు. తర్వాత కూడా కరోనా మహమ్మరి వల్లనే జూన్ 30 వరకు పొడగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి మూడు నెలల పాటు పొడగిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఈ ఏడాది ప్రవేశ పెట్టిన ఆర్ధిక బిల్లులో ప్రభుత్వం ఒక సవరణను కూడా చేసింది. కొత్త నిబందనల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పాన్ ను ఆధార్ తో లింక్ చేయకపోతే రూ.1000 వరకు ఆలస్యం రుసుము కింద ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పాన్‌-ఆధార్‌ లింకింగ్ పొడగింపు నిర్ణయంతో పాటు మరో రెండు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఉద్యోగి కొవిడ్‌ చికిత్సకు కంపెనీలు చెల్లించే మొత్తానికి పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుందని కేంద్రం తెలిపింది.

Relief to Income Tax Payer

✅Time to invest in residential house for tax deduction extension for more than 3 months.

✅PAN Aadhar Linking Extension of 3 months

✅Vivad se Vishwas Payment without interest - extension by 2 months from 30th June to 31st August https://t.co/xRz1SxfzKS pic.twitter.com/hEOLqXzGHh

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021