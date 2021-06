పీఎఫ్ ఖాతాలో బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు అప్ డేట్ చేయండి ఇలా?

ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 3 నిమిషాల్లో మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబరు(యుఎఎన్)లో సులభంగా అప్ డేట్ చేయవచ్చు. మీరు బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను పీఎఫ్ ఖాతాలో అప్ డేట్ చేయడం ద్వారా భవిష్యత్ లో ఎప్పుడైన నగదు ఉపసంహరించుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు మీ ప్రాసెస్ అప్పుడు తేలిక అవుతుంది. "ఉద్యోగులు తమ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను యుఎఎన్లో సులభంగా ఎలా అప్ డేట్ చేయాలో తెలుసుకోండి" అని ఈపీఎఫ్ఓ ట్వీట్ చేసింది.



