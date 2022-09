కార్ల విషయంలో కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్‌ 1 నుంచి కార్లలో ఆరు ఎయిర్‌ బ్యాగ్స్‌ తప్పని సరిగా ఉండాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

Considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario, it has been decided to implement the proposal mandating a minimum of 6 Airbags in Passenger Cars (M-1 Category) w.e.f 01st October 2023.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 29, 2022