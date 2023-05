ట్విటర్‌ సీఈవోగా లిండా యక్కరినో నియమితులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ట్విటర్‌ బాస్‌ ఎలాన్‌ మస్క్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తన నైపుణ్యంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తును సృష్టించే మస్క్‌ నుంచి తానెంతో ప్రేరణ పొందినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రేరణే ట్విటర్‌ భవిష్యత్‌ను మార్చేందుకు దోహదపడుతుందని అన్నారు.

గత అక్టోబర్‌లో ట్విటర్‌ను 44 బిలియన్ డాలర్లకు ఎలాన్‌ మస్క్‌ కొనుగోలు చేశారు. నాటి నుంచి సీఈఓగా మస్క్ కొనసాగుతూ వచ్చారు. తాజాగా, లిండాను ట్విటర్‌ సీఈవోగా నియామకాన్ని పరోక్షంగా ప్రకటించారు. అయితే ట్విటర్‌ సీఈవోగా మస్క్‌ తనని నియమించనున్నారంటూ నివేదికలు వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో లిండా తొలిసారి మాట్లాడారు.

Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76

— Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023