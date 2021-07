ముంబై: ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీదారు జీప్‌ మరో ఎస్‌యూవీను మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత మార్కెట్‌లోకి 3 రోస్‌ ఎస్‌యూవీను ఈ సంవత్సరం చివర్లో లేదా 2022 ప్రారంభంలో జీప్‌ విడుదల చేయనుంది. ఈ ఎస్‌యూవీను ‘మెరిడియన్‌’ పేరుతో భవిష్యత్తులో జీప్‌ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మోడల్‌ ప్రస్తుతం స్పాట్‌ టెస్టింగ్‌ పరీక్షలను ఎదుర్కొంటుంది.

#Jeep has registered a new trademark for the name ‘Meridian’ in India, hinting at the possibility of a new name for the brand’s upcoming 3-row SUV. The model recently spotted testing is expected to be launched later this year or in early 2022.https://t.co/b8ysFe7wMt#CWNews pic.twitter.com/jUjv8ShykY

— CarWale (@CarWale) July 8, 2021