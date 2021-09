రెడ్‌బుల్‌-మెర్సెడెస్‌ టాప్‌ రేసర్లు మరోసారి దూకుడు చర్యలతో వార్తల్లోకి ఎక్కారు. ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ లూయిస్‌ హామిల్టన్‌, రెడ్‌బుల్‌ రేసర్‌ వెర్‌స్టాపెన్‌ కార్ల ‘ఢీ’యాక్షన్‌.. పరస్పర విమర్శలతో వేడెక్కిస్తోంది. ‘‘ఇవాళ నా అదృష్టం బాగుండి బతికా. హలోకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. లేకుంటే ఏమైపోయేవాడినో..’’ అంటూ ప్రమాదం నుంచి బతికి బయటపడ్డ లూయిస్‌ హామిల్టన్‌ చెబుతున్నాడు.

ఆదివారం వారియంట్‌ డెల్‌ రెటాయిలియో రేసుకోర్టులో జరిగిన ఇటలీ పార్కో డీ మోంజా(ఇటాలియన్‌ గ్రాండ్‌ ప్రిక్స్‌ ఎఫ్‌1) రేసులో మెక్‌లారెన్‌ రేసర్‌ డానియల్‌ రిక్కియార్డో(ఆసీస్‌-ఇటాలియన్‌) ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ రేసులో ఫార్ములా వన్‌ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ లూయిస్‌ హామిల్టన్‌ తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. మొత్తం 53 ల్యాప్‌లతో జరిగిన రేసులో.. 26వ ల్యాప్‌ వద్ద 225 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుకొచ్చిన రెడ్‌బుల్‌ రేసర్‌ మాక్స్‌ వెర్‌స్టాపెన్‌ రేస్‌ కారు.. మెర్సెడెస్‌ రేసర్‌ హామిల్టన్‌ రేస్‌కారును ఎక్కేసింది. రెండు వాహనాలు ట్రాక్‌ తప్పి పక్కకు దూసుకెళ్లాయి. 750 కేజీల వెహికిల్‌ ముందుభాగం పచ్చడికాగా.. క్రాష్‌లో హామిల్టన్‌ ప్రాణాలు పోయి ఉంటాయని అంతా కంగారుపడ్డారు!. కానీ, హలొ డివైజ్‌ వల్ల పెద్దగాయాలేవీ కూడా కాకుండా ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు హామిల్టన్‌. క్రాష్‌ తర్వాత తనంతట తానే బయటకు నడుచుకుంటూ వచ్చిన హామిల్టన్‌.. ఆ తర్వాత మెడ నొప్పి కారణంగా ఆస్పత్రిలో చేరాడు.

