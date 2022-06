సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ (సీబీడీటీ) ఛైర్మన్‌గా ఐఆర్‌ఎస్‌ నితిన్‌ గుప్తా నియమితులయ్యారు. కేంద్ర యూనియన్‌ కేబినెట్‌ నితిన్‌ గుప్తాను నియమిస్తూ ఖరారు చేసింది.

The Government of India has appointed IRS Nitin Gupta as chairman of the Central Board of Direct Taxes (CBDT). pic.twitter.com/p073ixjXHi

— ANI (@ANI) June 27, 2022