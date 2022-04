ఈవీ కంపెనీలకు నితిన్‌ గడ్కరీ వార్నింగ్‌!

ఎలక్ట‍్రిక్‌ వెహికల్‌ తయారీ సంస్థలకు కేంద్ర రవాణా, రహదారుల వ్యవహారాల మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ఇటీవల కాలంలో ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ అగ్నిప్రమాదానికి గురవుతున్నాయి. పలువురు ప్రాణాల్ని పోగొట్టుకున్నారు. ఈనేపథ్యంలో వరుస ప్రమాదాలపై నితిన్‌ గడ్కరీ స్పందించారు. ఈవీ వెహిలక్స్‌ తయారీ సంస్థలు నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలని హెచ్చరించారు. లేదంటే సదరు ఆటోమొబైల్‌ సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వరుస ట్వీట్‌లు చేశారు.

We have constituted an Expert Committee to enquire into these incidents and make recommendations on remedial steps.

Based on the reports, we will issue necessary orders on the defaulting companies. We will soon issue quality-centric guidelines for Electric Vehicles.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) April 21, 2022