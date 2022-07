అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి డిప్యూటీ (ఐఎంఎఫ్‌) మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ గీతా గోపినాథ్ దిగ్గజాల సరసన చేరారు. గ‌తేడాది వరకు ఐఎంఎఫ్‌లో చీఫ్ ఎకాన‌మిస్ట్‌గా ప‌నిచేసిన గీతా గోపినాథ్.. ఈఏడాది జెఫ్రీ ఒక‌మోటో స్థానంలో ఐఎంఎఫ్ డిప్యూటీ ఎండీ బాధ్య‌త‌లు స్వీకరించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సోషల్‌ మీడియాలో ఆమె షేర్‌ చేసిన ఫోటోలు వైరల్‌ అయ్యాయి.

Breaking the trend 👊💥…I joined the wall of former Chief Economists of the IMF 😀 pic.twitter.com/kPay44tIfK

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) July 6, 2022