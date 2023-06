కోవిడ్‌-19 వ్యాక్సిన్‌ టీకాలు అందించే భారత ప్రభుత్వ పోర్టల్‌ కోవిన్‌లో నమోదు చేసుకున్న ప్రముఖుల వ్యక్తిగత వివరాలు మెసేజింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ టెలిగ్రామ్‌ ఛానల్‌లో లభ్యమైనట్లు

కోవిన్‌ డేటా లీకేజీపై కేంద్ర ఐటీ శాఖ స్పందించింది. డేటా లీకేజీ అంశంపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించింది. డేటా లీకేజీ నేపథ్యంలో రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) సైతం బ్యాంకుల్ని అప్రమత్తం చేసినట్లు జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా ఆర్ధిక సేవల్ని అందించే సౌత్‌ ఏసియా ఇండెక్స్‌ నివేదించింది.

కొవిడ్‌ -19 వ్యాక్సినేషన్‌కు ఉద్దేశించిన కొవిన్‌ పోర్టల్‌లోని (CoWIN ) సున్నితమైన సమాచారం బయటకొచ్చింది. కోవిన్‌లో వ్యక్తిగత ఫోన్‌ నెంబర్లతో వారి వివరాల్ని నమోదు చేసుకున్న ప్రముఖుల పాన్‌ కార్డ్‌, ఓటర్‌ ఐడీ, ఆధార్‌ కార్డ్‌, జెండర్‌, పుట్టిన తేదీ, వ్యాక్సినేషన్‌ సెంటర్‌తో ఇతర వివరాలు మెసేజింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ టెలిగ్రామ్‌ ఛానల్‌లో లభ్యమైనట్లు పలు నివేదికలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Just IN:— Major data breach in India;

Personal data of all vaccinated Indians have been leaked online.

☆ Leaked data has Aadhaar, voter ID, Passport numbers & mobile numbers of Indians who got covid-19 vaccines.

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) June 12, 2023