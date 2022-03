ఓలా మరో సంచలనం! 5 నిమిషాల్లో ఫుల్‌ ఛార్జ్‌.. 160 కి.మీ ప్రయాణం..

ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ యజమానులకు, ఈవీ వాహనాలు కొనాలనే ఆలోచనతో ఉన్న వారికి అదిరిపోయే వార్త చెప్పారు ఓలా సీఈవో భవీష్‌ అగర్వాల్‌. ఈవీ వెహికల్స్‌కి అతి పెద్ద సమస్యగా ఉన్న బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ టైమ్‌కి అతి త్వరలోనే చెక్‌ పెడుతున్నట్టుగా వెల్లడించారు.

ఇండియాలో ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్‌ సెగ్మెంట్‌లో ఓలా సంచలనం సృష్టించింది. అప్పటి వరకు ఈవీలపై ఉన్న అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ ఓలా స్కూటర్‌ లక్షన్నరకు పైగా ప్రీ బుకింగ్స్‌ సాధించింది. క్రమంగా ఈ బుకింగ్స్‌కు తగ్గట్టుగా వాహనాల డెలివరీ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ వాహనాలకు ఛార్జింగ్‌ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించే పనిలో ఉన్నారు భవీష్‌ అగర్వాల్‌.

ఈవీ బ్యాటరీలు, ఛార్జింగ్‌ టెక్నాలజీలో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించిన స్టోర్‌డాట్‌తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా కలుస్తున్నట్టు భవీష్‌ అగర్వాల్‌ ప్రకటించారు. త్వరలోనే ఇండియాలో ఈవీలకు సంబంధించి సరికొత్త శకం చూడబోతారని తెలిపారు. 2 వాట్స్‌, 4 వాట్స్‌కి సంబంధించి ఇండియాలో తయారీ, ఆర్‌ అండ్‌ డీ సెంటర్‌ నెలకొల్పబోతున్నట్టు వెల్లడించారు.

ఓలా ఎలక్ట్రిక​ స్కూటర్ల విషయానికి వస్తే 18 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 78 కి.మీ ప్రయాణం చేయవచ్చని ఆ కంపెనీ చెబుతోంది. బ్యాటరీ ఫుల్‌ ఛార్జింగ్‌కి వివిధ మోడళ్లను బట్టి కనిష్టంగా 4 గంటల 48 నిమిషాల నుంచి గరిష్టంగా 6 గంటల 30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. స్టోర్‌డాట్‌ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వస్తే ఇది ఐదు నిమిషాల దగ్గరకి వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంది.

We’re investing big into future cell tech. Excited to announce a strategic partnership with StoreDot of Israel. Will be working together to soon bring to market and manufacture its pioneering extreme fast charging cell tech, capable of charging 0-100% in 5 mins in India. (1/2)