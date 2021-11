సోషల్‌ మీడియాలో తరచూ సమకాలిన అంశాలపై స్పందించే బిజినెస్‌ టైకూన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా మరోసారి టెస్లా అధినేత ఎలన్‌ మస్క్‌ పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అయితే ఈ సారి కాస్త ఆయన స్టైల్‌ మార్చి..నెటిజన్లకు లైఫ్‌ లెసెన్స్‌ నేర్పించే ప్రయత్నం చేశారు. మూడేళ్లల్లో ఎలన్‌ సాధించిన ఘనతను నెటిజన్లకు గుర్తు చేశారు. 'నెవర్‌ గివ్‌ అప్‌.. బిలివ్‌ ఇన్‌ యువర్‌ ఓన్‌ స్టోరీ 'అంటూ హితబోధ చేశారు.

Hard to believe I felt the need to send @elonmusk a morale-boosting message just 3 years ago, when he was exhausted & suspected worse was to come. Now worth over $300bn;wealthier & more successful than any businessperson ever. The lesson? Never give up. Believe in your own story. https://t.co/T0k6azUvo5

— anand mahindra (@anandmahindra) November 3, 2021