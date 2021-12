ఇంటర్నెట్‌తో ప్రపంచమే కుగ్రామంగా మారిపోయింది. సోషల్‌ మీడియా వచ్చాక సాంస్కృతిక సామరస్యం పెరిగిపోయింది. భారతీయ కళలు, సినిమాలకి అంతర్జాతీయంగా అభిమానులు ఏర్పడుతున్నారు. అలా బాలీవుడ్‌ పాటలకు టిక్‌టాక్‌ వీడియోస్‌ చేసే ఓ ఆఫ్రికన్‌ జంట మన ఇండస్ట్రియలిస్ట్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రాను ఆకట్టుకున్నారు.

బాలీవుడ్‌ పాటలకు టిక్‌టాక్‌ వీడియోలు చేసే ఈ ఆఫ్రికన్‌ జంటకి ఇప్పటికే ఎంతో మంది భారతీయులు ఫిదా అయ్యారు. వీళ్లు ఎప్పుడు వీడియోస్‌ చేస్తుంటారా అని ఎదురు చూస్తుంటారు కూడా. కాగా వీళ్లు చేసిన వీడియోస్‌లో బాగా పాపులర్‌ అయిన వాటిలో షేర్‌షా మూవీలో సాంగ్‌ ఒకటి.

షేర్‌షా మూవీలో ఓ సావ్‌రే సాంగ్‌ టిక్‌టాక్‌ వీడియోను ఆనంద్‌ మహీంద్రా చూశారు. అంతే ఒక్కసారిగా వాళ్ల పెర్ఫార్మెన్స్‌కి ఫ్యాన్‌ అయ్యారు. తనకు డ్యాన్స్‌ చేయాలనిపిస్తుందన్నారు. వాళ్ల ప్రతిభను చూసి తనకు ఆత్మానందం కలిగిందన్నారు ఆనంద్‌ మహీంద్రా.

I’m jumping on the bandwagon and joining their huge and growing fan club. Their expressions & spirit lifts my spirits. https://t.co/vuDN2aNmfX

— anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2021