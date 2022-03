ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడు యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఆసక్తికర విషయాలను నెటిజన్లతో షేర్‌ చేస్తూ ఉంటాడు. తాజాగా ఒక జీప్‌కు సంబంధించిన ట్వీట్‌ను ఆనంద్‌ మహీంద్రా నెటిజన్లతో పంచుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారంది.

కేవలం రూ. 12 వేలకే..!

ఆనంద్ మహీంద్రా 1960 నాటి ఒక ప్రకటనను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఈ ప్రకటనలో వీల్లీస్‌ జీప్ కారు ధర రూ.12,421కు రానుంది. దీనిపై రూ. 200 రూపాయల డిస్కౌంట్‌ను కూడా అందిస్తామని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనను ఆనంద్ మహీంద్రా ట్వీట్ చేశారు. ఒక మంచి స్నేహితుడు ఈ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ను తన ఆర్కేవ్స్ నుంచి తీసిచ్చారని ఆనంద్ మహీంద్రా తెలిపారు. అతని కుటుంబం చాలా కాలంగా తమ వాహనాలను పంపిణీ చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. పాత రోజులే బాగున్నాయని ఆనంద్‌ మహీంద్రా గుర్తు చేసుకున్నారు.



A good friend, whose family has been distributing our vehicles for decades fished this out from their archives. Aaah the good old days…when prices headed in the right direction! pic.twitter.com/V69sMaM98X

— anand mahindra (@anandmahindra) March 6, 2022