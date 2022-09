సాక్షి,ముంబై: ప్రముఖ ఎయిర్‌లైన్‌ ఎయిర్‌ ఏసియా విమాన ప్రయాణీకులకు భారీ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ రూట్లలో ఏకం50 లక్షల ఉచిత విమాన టికెట్లను అందిస్తోంది. ఈమేరకు కంపెనీ ట్విటర్‌లో వివరాలను అందించింది

కస్టమర్‌లు సెప్టెంబర్ 25 వరకు ఈ ఆఫర్‌లతో టిక్కెట్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇలా కొన్ని టికెట్ల ద్వారా జనవరి 1 అక్టోబర్ 28, 2023 మధ్య ప్రయాణించవచ్చని ఎయిర్‌ ఏసియా గ్రూప్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ కరెన్ చాన్. తమ వెబ్‌సైట్, మొబైల్ఆప్‌ ద్వారా టికెట్లను బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లో, ఈ ఆఫర్‌ను యాక్సెస్ కోసం "Flights" చిహ్నాన్ని ఎంచుకోవాలని తెలిపారు.

అంతర్జాతీయంగా విమాన సేవలు క్రమంగా పునఃప్రారంభించడంతో పాటు, సంస్థ 21వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందిస్తున్నఈ బిగ్ సేల్‌ను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చాన్‌ కోరారు. థాయ్‌లాండ్, కంబోడియా, వియత్నాంతో సహా అనేక ASEAN దేశాల ప్రయాణికులు ఆఫర్‌కు అర్హులు. రెండు నెలల క్రితం ఎయిర్‌ఏషియా కస్టమర్లకు ఉచిత టికెట్లను అందించిన సంగతి తెలిసిందే.

AirAsia's BIG Sale is back! Enjoy 5 Million FREE Seats* starting today until 25 September 🥳

**Domestic: All-in from RM23, Asean: All-in from RM54.

*Includes airport taxes, MAVCOM fee, fuel surcharges and other applicable fees.

— airasia Super App (@airasia) September 19, 2022