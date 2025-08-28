 ఈ రాశి వారికి అన్నింటా విజయం.. సన్నిహితుల నుంచి ధనలాభం | rasi phalalu Daily Horoscope 28-08-2025 Telugu | Sakshi
ఈ రాశి వారికి అన్నింటా విజయం.. సన్నిహితుల నుంచి ధనలాభం

Aug 28 2025 6:57 AM | Updated on Aug 28 2025 6:57 AM

rasi phalalu Daily Horoscope 28-08-2025 Telugu

మేషం: చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మరింత ప్రోత్సాహం.

వృషభం: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. సంఘంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపార  లావాదేవీలు మరింత పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి.

మిథునం: కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. కొన్ని పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ పరుస్తుంది. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు. నిరుద్యోగులకు గందరగోళం.

కర్కాటకం: వ్యయప్రయాసలు ఉండవచ్చు. ధనవ్యయం. పనుల్లో ఆటంకాలు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు అంతగా అనుకూలించవు. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని బాధ్యతలు. విద్యార్థులకు ఒత్తిడులు.

సింహం: కొత్త మిత్రుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల నుంచి ధనలాభం. పనుల్లో విజయం. వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడుల నుంచి విముక్తి.

కన్య: .పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. కొత్త రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రమే. ఉద్యోగాలలో కొన్ని మార్పులు. అనారోగ్యం. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు.

తుల: ఉత్సాహంగా వ్యవహారాలు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి ఆహ్వానాలు. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు. ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు. దైవదర్శనాలు.

వృశ్చికం: ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరుత్సాహపరుస్తుంది. శ్రమాధిక్యం. పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు. ధనవ్యయం. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు తప్పకపోవచ్చు.

ధనుస్సు: నూతన ఉద్యోగయోగం. పనుల్లో మరింత పురోగతి. ఇంటాబయటా అనుకూలం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి.

మకరం: పనుల్లో విజయం. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. వస్తు,వస్త్ర లాభాలు. సోదరులతో సఖ్యత నెలకొంటుంది. వ్యాపారాలలో అనుకూలత. ఉద్యోగాలలో పురోగతి.

కుంభం: సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు. వ్యయప్రయాసలు. అనారోగ్య సూచనలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.

మీనం: శ్రమ తప్పదు. పనుల్లో ఆటంకాలు. బంధువులు, మిత్రులతో వివాదాలు. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు. ఆలయ దర్శనాలు.

