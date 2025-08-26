 ఈ రాశి వారు భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 26-08-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారు భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు

Aug 26 2025 12:50 AM | Updated on Aug 26 2025 12:50 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 26-08-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం, తిథి: శు.తదియ ప.12.36 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం: హస్త తె.5.45 వరకు(తెల్లవారితే బుధవారం), తదుపరి చిత్త,వర్జ్యం: ప.12.54 నుండి 2.38 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.18 నుండి 9.08 వరకు, తదుపరి రా.10.55 నుండి 11.41 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.11.20 నుండి 12.58 వరకు.

సూర్యోదయం :    5.48
సూర్యాస్తమయం    :  6.17
రాహుకాలం : ప.3.00
నుండి 4.30 వరకు
యమగండం :  ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు 

మేషం... సన్నిహితులతో సఖ్యత. ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ధనలబ్ధి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు అధిగమిస్తారు.

వృషభం.... కొన్ని పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో మాటపట్టింపులు. ఆలయ దర్శనాలు. అనారోగ్యం. శ్రమాధిక్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. 

మిథునం.... ఎంత శ్రమ పడ్డా ఫలితం స్వల్పమే. ప్రయాణాలలో మార్పులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు.

కర్కాటకం... చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వస్తులాభాలు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం. ఆస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తీరతాయి. విందువినోదాలు.

సింహం..... పరిస్థితులు అనుకూలించవు. వ్యయప్రయాసలు. బంధుమిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆలోచనలు కలసిరావు. పనులలో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి ఇబ్బందులు.

కన్య.... వ్యవహారాలలో విజయం. శుభవార్తలు. వాహనయోగం. బంధువులతో సఖ్యత. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితి.

తుల...... మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ఆలయ దర్శనాలు. పనుల్లో జాప్యం. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో కొద్దిపాటి ఒత్తిళ్లు. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో స్వల్ప మార్పులు.

వృశ్చికం.... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. వాహనయోగం. చర్చల్లో పురోగతి. భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగావకాశాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మరింత పుంజకుంటాయి.

ధనుస్సు.... కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ఆస్తి వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూలత.

మకరం..... శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు.ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. విద్యార్థులకు ఒత్తిళ్లు. స్థిరాసి లావాదేవీలు నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొంత గందరగోళం.

కుంభం... ఆర్థిక లావాదేవీలు అంతంత మాత్రమే. దూరప్రయాణాలు. సోదరులు, మిత్రుల నుంచి ఒత్తిళ్లు. ఆలయ దర్శనాలు. ఉద్యోగయత్నాలు మందగిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా కొనసాగుతాయి.

మీనం... నూతన పరిచయాలు. సంఘంలో ఆదరణ. ప్రముఖుల నుంచి ఆహ్వానాలు. విందువినోదాలు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కర్ణాటకలో అత్యంత ధనవంతులు - టాప్ 10 జాబితా
photo 2

ప్రియురాలితో కలిసి తిరుమలలో కనిపించిన స్టార్ హీరో (ఫొటోలు)
photo 3

శివ కార్తికేయన్‌ 'మదరాసి' ఆడియో వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

‘గామా’ అవార్డ్స్ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన హీరోయిన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Jeep Washed Away In Floods At Chandigarh 1
Video_icon

భారీ వర్షాలకు ఛండీగఢ్ ఉప్పొంగిన జయంతి దేవి నది... కొట్టుకుపోయిన జీప్
Man Ends His Life After Removing His Disabled Pension 2
Video_icon

AP: ఫించన్ రాదనే ఆందోళనతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న దివ్యాంగుడు
TDP Leader Manda Suresh Organising Cock Fight in East Godavari Nallajerla 3
Video_icon

కొబ్బరి తోటలో కోడిపందాలు నిర్వహిస్తున్న TDP నేత మండా సురేష్
Pula Lakshmi Prasanna Death Incident in Aswaraopeta 4
Video_icon

Aswaraopeta: పూల లక్ష్మీ ప్రసన్న అనుమానాస్పద మృతితో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
Ancient Sea of Galilee Discovery and the Blood Red Waters Phenomenon 5
Video_icon

నది ఎర్రగా మారింది దేవుడి పడవ కనిపించింది... సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?
Advertisement
 