గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి: శు.చవితి రా.1.35 వరకు, తదుపరి పంచమి,నక్షత్రం: శతభిషం ప.2.17 వరకు, తదుపరి పూర్వాభాద్ర, వర్జ్యం: రా.8.36 నుండి 10.11 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.10.21 నుండి 11.05 వరకు, తదుపరి ప.2.48 నుండి 3.32 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు.
సూర్యోదయం : 6.38
సూర్యాస్తమయం : 5.45
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం : ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు
మేషం.. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో ప్రగతి. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. స్థిరాస్తి వృద్ధి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
వృషభం... కొత్త పనులకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు వింటారు. ఆస్తిలాభం. కుటుంబంలో చికాకులు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూలత.
మిథునం..... కొత్త రుణాలు చేస్తారు. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు. వాహనయోగం. కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి. పరిస్థితులు అనుకూలించవు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు గందరగోళంగా ఉంటాయి.
కర్కాటకం.... రుణదాతల ఒత్తిడులు. ఆలయ దర్శనాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. శ్రమాధిక్యం. ఆరోగ్యభంగం. సోదరులతో వివాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు చికాకు పరుస్తాయి.
సింహం..... సన్నిహితులతో వివాదాలు సర్దుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి. సంఘంలో గౌరవం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి.
కన్య... ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. శ్రమ ఫలిస్తుంది. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.
తుల.... బంధువర్గంతో తగాదాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. పనులు వాయిదా వేస్తారు. ప్రయాణాలలో మార్పులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.
వృశ్చికం..... వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమాధిక్యం. దూరప్రయాణాలు. రుణాలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
ధనుస్సు.... ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. ధన, వస్తులాభాలు. పాతమిత్రుల కలయిక. నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం.
మకరం.... పనులు మందగిస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. దూరప్రయాణాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
కుంభం.. బంధువులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. కార్యజయం. ఆస్తిలాభం. సన్నిహితులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.
మీనం... వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. భూ, వాహనయోగాలు. కీలక నిర్ణయాలు. శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు అధిమిస్తారు.