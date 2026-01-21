ఈ రాశివారికి వస్తులాభాలు.. ఆదాయం పెరుగుతుంది

గ్రహం అనుగ్రహం.. శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం,
శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం,
తిథి: శు.తదియ రా.2.18 వరకు, తదుపరి చవితి,
నక్షత్రం: ధనిష్ఠ ప.2.08 వరకు, తదుపరి శతభిషం,
సూర్యోదయం : 6.38గం.
సూర్యాస్తమయం: 5.45గం.
వర్జ్యం: రా.9.22 నుండి 10.59 వరకు,
దుర్ముహూర్తం: ప.11.50 నుండి 12.34 వరకు,
అమృత ఘడియలు: లేవు.
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
మేషం.. వ్యవహారాలలో విజయం. శుభవార్తా శ్రవణం. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భూ, వాహనయోగాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అవాంతరాలు తొలగుతాయి.
వృషభం.. స్థిరాస్తి వృద్ధి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సాఫీగా కొనసాగుతాయి.
మిథునం.. కొన్ని పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆస్తి వివాదాలు. శ్రమాధిక్యం. బంధువులు, మిత్రులతో అకారణంగా తగాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు.
కర్కాటకం.. మిత్రులతో కలహాలు. ప్రయాణాలలో మార్పులు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు స్థిరంగా సాగవు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
సింహం.. శ్రమ ఫలిస్తుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆత్మీయుల ఆదరణ లభిస్తుంది. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.
కన్య.. వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
తుల.. పనుల్లో ఆటంకాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా. మిత్రులతో విభేదాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
వృశ్చికం.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. ఒప్పందాలలో అవాంతరాలు. బంధువులతో తగాదాలు. పనులు వాయిదా. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో పనిఒత్తిడులు.
ధనుస్సు.. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
మకరం.. రుణభారాలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. అనుకున్న పనుల్లో జాప్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.
కుంభం.. ఆర్థికాభివృద్ధి. స్థిరాస్తివృద్ధి. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భూ, గృహయోగాలు. బంధువుల కలయిక. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.
మీనం.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దూరప్రయాణాలు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తులు, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.