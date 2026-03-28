నేడు శాసన సభ ప్రత్యేక సమావేశం

రాజధానిగా అమరావతిని గుర్తిస్తూ విభజన చట్టంలో చేర్చాలని తీర్మానం
సాక్షి, అమరావతి: శాసన సభ ప్రత్యేక సమావేశం శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు జరగనుంది. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని గుర్తిస్తూ చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ ఈ సమావేశంలో తీర్మానం చేయనున్నారు. విభజన చట్టంలోని సెక్షన్–5లో ‘ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి’ అనే పదాన్ని చేర్చాలని కోరనున్నారు.
ఈ తీర్మానాన్ని కేంద్రానికి పంపి ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే చట్ట సవరణ చేయాలని అభ్యర్థించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా శాసన సభను సమావేశపరచి శాసన మండలిని సమావేశపరచక పోవడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.