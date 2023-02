సాక్షి, తాడేపల్లి: గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్‌పై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సోమవారం ట్వీట్‌ చేశారు. మార్చి 3, 4 తేదీల్లో ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ జరగనున్నట్లు తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో దీనికోసం ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. సమ్మిట్‌లో పాల్గొనేందుకు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆహ్వానిస్తున్నామని తెలిపారు. త్వరలోనే అందరినీ కలిసేందుకు ఎదురు చూస్తున్నామని చెప్పారు.

Preparations are in full swing in Visakhapatnam for the AP Global Investors’ Summit to be held on the 3rd and 4th of March.

I welcome everyone to come and experience the beauty and vibrancy of our Andhra Pradesh!

I look forward to seeing you soon! #APGIS2023 pic.twitter.com/ZP1zTy3PXV— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) February 27, 2023