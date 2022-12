సాక్షి, అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ట్విటర్‌లో ఇండియాలోనే టాప్‌ ట్రెండింగ్‌గా వైఎస్‌ జగన్‌ బర్త్‌డే ఉంది. #HBDYSJagan అనే హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌తో అభిమానులు దేశ, విదేశాల నుంచి ట్వీట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దాదాపు 4లక్షల ట్వీట్లు దాటాయి.

Happy birthday to a truly magnificent leader @ysjagan anna.

Your approach and passion to achieve what you set out to do for the people of Andhra Pradesh are so remarkable.

you will be our forever inspiration and we stand by u till our last breath.#HBDYSJagan pic.twitter.com/nDAXudwGvm

— Dr.Anil Kumar Yadav (@AKYOnline) December 21, 2022