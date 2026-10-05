 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమ్మకానికి ఆర్టీసీ... ప్రైవేటు పరం చేసే దిశగా చంద్రబాబు సర్కార్ అడుగులు | RTC Up For Sale Chandrababu Government Moves Towards Privatization | Sakshi
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Audio: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమ్మకానికి ఆర్టీసీ... ప్రైవేటు పరం చేసే దిశగా చంద్రబాబు సర్కార్ అడుగులు

Oct 5 2026 6:50 AM | Updated on Oct 5 2026 6:50 AM

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