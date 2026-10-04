 చంద్రబాబు పాలనలో చెలరేగుతున్న మైనింగ్‌ మాఫియా... ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొండలను కబళిస్తున్న అక్రమార్కులు | Illegal Mining In Chandrababus Ruling At Andhra Pradesh. | Sakshi
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చంద్రబాబు పాలనలో చెలరేగుతున్న మైనింగ్‌ మాఫియా... ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొండలను కబళిస్తున్న అక్రమార్కులు

Oct 4 2026 7:23 AM | Updated on Oct 4 2026 7:23 AM

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