 'మిరాయ్‌' మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో మెరిసిన శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో మెరిసిన శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)

Sep 17 2025 10:49 AM | Updated on Sep 17 2025 11:06 AM

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos1
1/15

మిరాయ్‌ చిత్రం విజయోత్సవ కార్యక్రమం విజయవాడ భవానీపురంలోని పున్నమి ఘాట్‌లో మంగళవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది.

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos2
2/15

ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా శ్రియా శరణ్

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos3
3/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos4
4/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos5
5/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos6
6/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos7
7/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos8
8/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos9
9/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos10
10/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos11
11/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos12
12/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos13
13/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos14
14/15

Tollywood Actress Shriya Saran Latest Photos15
15/15

Tollywood Actress Gallery Shriya Saran Mirai Movie Success Meet
Photos

photo 1

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో మెరిసిన శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
Video

