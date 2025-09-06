 ఓనమ్‌ వేడుకలో ప్రత్యేకంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు) | Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral | Sakshi
ఓనమ్‌ వేడుకలో ప్రత్యేకంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)

Sep 6 2025 9:05 AM

ఓనమ్‌ వేడుకలో ప్రత్యేకంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్స్‌
1/21

ఓనమ్‌ వేడుకలో ప్రత్యేకంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్స్‌

మాళవిక మోహన్
2/21

మాళవిక మోహన్

మిర్నా మేనన్‌
3/21

మిర్నా మేనన్‌

కృతి శెట్టి
4/21

కృతి శెట్టి

సంయుక్త మీనన్
5/21

సంయుక్త మీనన్

అవంతిక సనీల్ కుమార్
6/21

అవంతిక సనీల్ కుమార్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్
7/21

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్

పూనం బజ్వా
8/21

పూనం బజ్వా

మాళవిక మీనన్
9/21

మాళవిక మీనన్

నభా నటేష్
10/21

నభా నటేష్

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral11
11/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral12
12/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral13
13/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral14
14/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral15
15/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral16
16/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral17
17/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral18
18/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral19
19/21

Actress Onam Celebrations Photo Goes Viral20
20/21

కీర్తి సురేష్
21/21

కీర్తి సురేష్

# Tag
Actress Gallery onam photo gallery samyuktha menon Krithi Shetty Keerthy Suresh
