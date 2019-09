నీపై నేనే గెలిచాను బ్రో: హార్దిక్‌

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కోసం అన్మదమ్ములు క్రునాల్‌ పాండ్యా, హార్దిక్‌ పాండ్యా తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో నెట్స్‌లో క్రునాల్‌ వేసిన బంతిని స్ట్రైట్‌ డ్రైవ్‌ రూపంలో భారీ కొట్టాడు హార్దిక్‌. అయితే ఆ బంతి త్రుటిలో క్రునాల్‌ తలను తాకేదే! కానీ అతడు తల కొద్దిగా పక్కకు తిప్పడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఈ వీడియోను ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన హార్దిక్‌.. ‘పాండ్యా వర్సెస్‌ పాండ్యా ట్రైనింగ్‌’ అని క్యాప్షన్‌ చేర్చాడు. ‘ఈసారి నీపై నేనే గెలిచాను బ్రో’ అని సరదాగా కామెంట్‌ కూడా రాసుకొచ్చాడు.

అదే సమయంలో క్రునాల్‌ కూడా తమ్ముడికి ధీటుగా తానూ ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేశాడు. అందులో క్రునాల్‌ వేసిన ఓ బంతికి హార్దిక్‌ బౌల్డ్డ్‌ అయినంత పని అయింది. ‘హా..హా.. ఈ వీడియో ఎందుకు అప్‌లోడ్‌ చేయ లేదు బ్రదర్‌’ అని క్రునాల్‌ జోక్‌ చేశాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు హార్దిక్‌ పాండ్యా తిరిగి జట్టులోకి వస్తే, కృనాల్‌కు అవకాశం కల్పిస్తూ సెలక్టర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. స్పిన్‌ విభాగంలో కాస్త వైవిధ్యం కావాలనే ఉద్దేశంతో కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, చహల్‌లను తప్పించి కృనాల్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌లకు అవకాశం ఇచ్చారు.

Pandya 🆚 Pandya in training

I think I won that round big bro @krunalpandya24 😂😂

P.S: Sorry for almost knocking your head off 🤣🙏😘 pic.twitter.com/492chd1RZh

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 11, 2019