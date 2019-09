కోహ్లి.. నా ఆటోగ్రాఫ్‌ కావాలా?

జమైకా : టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సాధారణంగా అభిమానులు తమ అభిమాన ఆటగాళ్ల ఆటోగ్రాఫ్‌ల కోసం గంటల కొద్దీ నిరీక్షిస్తుంటారు. కానీ ఓ ఏడేళ్ల బుడతడు మాత్రం ఇందుకు విరుద్ధంగా తన ఆటోగ్రాఫ్‌ తీసుకుంటారా అని విరాట్‌ కోహ్లి, అనుష్కశర్మకు షాకిచ్చాడు.

కరీబియన్‌ పర్యటనకు కోహ్లితో పాటు అనుష్కశర్మ వెళ్లిన సంగతి మనందరికి తెలిసిందే. ఈ పర్యటన సమయంలో వీలు దొరికినప్పుడల్లా కరీబియన్‌ అందాలను ఆస్వాదించారు. ఈ క్రమంలో విరాట్‌ దంపతులు తమ విహార యాత్రలో భాగంగా ఓ చోటుకు వెళ్లారు. అక్కడ వారిని గుర్తించిన ఓ బాలుడు వెంటనే వారి దగ్గరికి వెళ్లి ' నా ఆటోగ్రాఫ్‌ కావాలా' అని అడగడంతో కోహ్లి, అనుష్కలు అవాక్కయ్యారు. వెంటనే విరాట్‌, అనుష్కలు నవ్వుతూ ఆ బాలుడి ఆటోగ్రాఫ్‌ను తీసుకొని ఆ చిన్నారిని ఆనందంలో ముంచెత్తారు.

''జమైకాలో జరిగిన రెండో టెస్టు చూడడానికి వెళ్లిన నా ఏడేళ్ల మేనళ్లుడు విరాట్‌ కోహ్లిని బయట కలుసుకొని ' నా ఆటోగ్రాఫ్‌ కావాలా అని అడిగిన వెంటనే విరాట్‌, అనుష్కలు ఆగిపోయి ఆటోగ్రాఫ్‌ను తీసుకోవడం" సంతోషం కలిగించిందని పిల్లాడి మామయ్య అమిత్‌ లక్ష్మీ వీడియోనూ ట్వీట్‌ చేయడం వైరల్‌గా మారింది.

My 7 year old nephew, who is in Jamaica for the first test , caught @imVkohli off-guard when he went up to him and told him "would you like my autograph instead?".Stopped in his tracks and indulged him. Anushka too.. 😍😍 #kohli #ViratKohli #INDvsWI pic.twitter.com/9giCgJr3oB

— Amit Lakhani (@VeniVidiVici_08) September 2, 2019