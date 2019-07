ముంబై: ముంబై నగరం గత కొన్నిరోజులుగా వరుణుడి దెబ్బకు అతలాకుతలం అవుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ముంబైని వరదలు ముంచెత్తడంతో ప్రాణనష్టంతో పాటు, ఆస్తి నష్టం కూడా సంభవించింది. అయితే ఈ వరదల్లో చిక్కుకున్న ఓ కుక్కకు మాత్రం భూమ్మీద నూకలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి. వరదలో కొట్టుకుపోతున్న ఈ కుక్కను కానిస్టేబుల్‌ రక్షించడంతో అది చావు నుంచి తప్పించుకుంది. వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్న ఓ కుక్కను ప్రకాష్‌ పవార్‌ అనే పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ రక్షించాడు.

దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఆ కుక్కను రక్షిస్తుండగా తీసిన వీడియోను ముంబై పోలీసులు తమ అధికారిక ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు. ‘మనిషికి కుక్క ఓ మంచి ఫ్రెండ్‌.. అయితే అలాంటి ఓ కుక్కకు కానిస్టేబుల్‌ ప్రకాశ్‌ పవర్‌ రూపంలోమంచి స్నేహితుడు దొరికాడు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. నెటిజన్లు ఆ కానిస్టేబుల్‌ చేసిన పనికి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. సోషల్‌ మీడియాలో అందరి చేత హీరో అనిపించుకుంటున్నాడు.

Man’s best friend, found its best friend in PC Prakash Pawar too. #FriendsIndeed pic.twitter.com/hCsrDwlfZ5

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 3, 2019