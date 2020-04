సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి మే 3వరకూ లాక్‌డౌన్‌ పొడిగింపుపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటన చేసే ముందు కోవిడ్‌-19పై ఏర్పాటైన టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఆయన సంప్రదించలేదని వచ్చిన వార్తలను పీఐబీ బుధవారం తోసిపుచ్చింది. లాక్‌డౌన్‌ పొడిగింపునకు ముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కోవడ్‌-19పై 21 మంది సభ్యులతో ఏర్పాటైన సైంటిఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను సంప్రదించలేదని ఓ మ్యాగజైన్‌ పేర్కొందని, ఈ వార్త ఫేక్‌ న్యూస్‌ అంటూ పీఐబీ ట్వీట్‌ చేసింది.

టాస్క్‌ఫోర్స్‌తో సంప్రదింపులు జరిపిన మీదటే అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగిందని తెలిపింది. కాగా లాక్‌డౌన్‌పై నిర్ణయం ప్రకటించేముందు తాము ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్‌-19 టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను మోదీ ప్రభుత్వం సంప్రదించలేదని వచ్చిన వార్తలు ఫేక్‌ న్యూస్‌ అంటూ ఐసీఎంఆర్‌ చేసిన ప్రకటనను పీఐబీ ట్యాగ్‌ చేసింది. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ గతనెలలో 14 సార్లు సమావేశమైందని, ఈ బృందంలోని సభ్యుల ప్రమేయంతోనే అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని స్పష్టం​ చేసింది. ఇక దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు 11,000 దాటగా 370 మందికి పైగా మరణించారు.

There is a media report which makes false claims about the COVID-19 Task Force. The fact is that the task force met 14 times in the last month and all decisions taken involve the members of the task force. Please avoid such conjectures. #COVID2019india #IndiaFightsCorona

— ICMR (@ICMRDELHI) April 15, 2020