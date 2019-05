జీతం అడిగిన యువతిపై అమానుషం. షాకింగ్‌ వీడియో

న్యూఢిల్లీ : తనకు రావాల్సిన జీతం అడిగిందనే అక్కసుతో ఒక యువతిని దారుణంగా హింసించిన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. నిస్సహాయురాలైన యువతిపై కొంతమంది యువకులు సామూహింగా దాడికి దిగి అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. జుట్టు పట్టి లాగి, కర్రలతో దారుణంగా కొట్టారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌, గ్రేటర్‌ నోయిడా పరిధిలోని కమర్షియల్‌ ఏరియాలో నడిరోడ్డుపై ఈ ఉదంతం చోటు చేసుకుంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

స్థానికంగా ఉండే సెలూన్‌లో బాధిత మహిళ ఉద్యోగిగా చేరింది. అక్కడ తన మొదటి జీతం కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూసింది. అయితే షాపు యజమానికి వేతనాన్ని చెల్లించడం ఆలస్యం చేయడంతో..తనకు జీతం ఇవ్వాల్సిందిగా వారిని కోరింది. అదే ఆమె చేసిన చేసిన నేరం. ఆగ్రహంతో రెచ్చిపోయిన దుర్మార్గులు ఆమెపై దారుణానికి పాల్పడ్డారు. జుట్టుపట్టి లాగి, కర్రలతో కొట్టుకుంటూ నడి వీధిలో ఆమెపై నీచాతి నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై బాధిత యువతి నాలెడ్జ్ పార్క్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. యువతిపై జరిగిన దాడి కేసులో నాలెడ్జ్ పార్క్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Shocking incident from Greater Noida area where a girl, in a viral video, is seen being beaten up and assaulted by a group of men with stick. @Uppolice Incident is from Knowledge Park Police Station area. @noidapolice @dgpup pic.twitter.com/DeMOIfJ46Q

— Achyut Shukla (@AchyutShukla20) May 13, 2019