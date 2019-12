పులి పంజాకు సింహం వెనకడుగు..

అడవిలో సింహం పులిపై దాడికి దిగడం సహజం. కానీ, పులి సింహంపై ఎదురు దాడికి దిగితే ఎలా ఉంటుంది? ఈ రెండూ తలపడితే ఏది గెలుస్తుంది. తెలుసుకోవాలని ఉందా... అయితే ఈ వార్త చదవండి. గడ్డి మైదానంలో పులి, సింహాలు ఇతర జంతువులతోపాటు సేదతీరుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఓ సింహం ఒక్కసారిగి అక్కడున్న పులిపై దాడి చేసి దాని మెడపై కొరికింది. దీంతో పులి ఒక్క ఉదుటున లేచి సింహం ముఖం మీద దాడి చేసింది. దీంతో బెదిరిపోయిన సింహం ఏమీ చేయలేక అక్కడి నుంచి వెనక్కు వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియోను అటవీశాఖ అధికారి సుశాంత్‌ నందా ఆదివారం ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో ‘‘పులి బలమైనది.. సింహం కౄరమైనది. సింహం ఎప్పుడూ ఓటమిని అంగీకరించదు. చనిపోయే వరకు పోరాడుతుంది’’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

When it comes to paw & claw striking, a tiger acts like a boxer. This lion realised it in a hard way. Swipe of a tiger paw is powerful enough to smash a cow’s skull. Watch the poor lion in slow motion pic.twitter.com/WlgvsaI73k

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) 29 December 2019