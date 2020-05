లష్కరే తొయిబా ఉగ్రవాదులు అరెస్ట్

శ్రీనగర్‌: సీఆర్‌పీఎఫ్‌ భద్రతా బలగాలు ఐదుగురు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులను శనివారం అరెస్ట్‌ చేశారు. అదే విధంగా బుద్గాం జిల్లాలో ఉన్న ఉగ్రవాద స్థావరాన్ని ఛేదించనట్లు జమ్మూ కశ్మీర్‌ పోలీసులు తెలిపారు. కశ్మీర్‌లోని ఖాన్సాయిబ్ పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలోని అరిజల్‌ గ్రామంలో సీఆర్‌పీఎఫ్‌ భద్రతా దళాలు, బుద్గాం పోలీసులు సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో టాప్ టెర్రరిస్ట్ జహూర్ వాని అతను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఉగ్రవాద స్థావరంలో భద్రతా దళాలు అరెస్ట్‌ చేశారు.



One hideout busted in Arizal Khansaib,Budgam & a top Over Groud Wirker of LeT, namely Zahoor Wani was arrested. Arms and ammunition recovered from his possession.

More arrests and recoveries are expected. Case registered. pic.twitter.com/sFMfVft7Dh

— J&K Police (@JmuKmrPolice) May 16, 2020