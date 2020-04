భువ‌నేశ్వ‌ర్‌ : క‌రోనా కారణంగా మృతిచెందిన జ‌ర్న‌లిస్ట్ కుటుంబానికి 15 ల‌క్షల రూపాయాల ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్ర‌క‌టించారు ముఖ్య‌మంత్రి న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్‌. ప్రాణంత‌క కరోనా మ‌హ‌మ్మ‌రిపై ప్ర‌జ‌ల్లో అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించేందుకు జ‌ర్న‌లిస్టులు పోషిస్తున్న బాధ్య‌త అనిర్వ‌చ‌నీయం అని పేర్కొన్నారు. విధినిర్వ‌హ‌ణ‌లో ఏ జ‌ర్న‌లిస్ట్ అయినా వైర‌స్ భారిన ప‌డి చనిపోతే ఆయా కుటుంబాల‌కు 15 ల‌క్ష‌ల రూపాయాల ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు సీఎం తెలిపారు. ఈ క‌ష్ట‌కాలంలో త‌మ ప్రాణాల‌నే ప‌ణంగా పెట్టి ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌గామ‌న క‌ల్పిస్తున్నార‌ని ట్వీట్ చేశారు.

CM @Naveen_Odisha has announced ₹ 15 lakh compassionate assistance to families of working journalists who may lose life to #COVID19 infection. CM said journalists are dedicatedly working to raise awareness about the pandemic during this difficult times. #OdishaCares

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) April 27, 2020