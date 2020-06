ముంబై : అత్య‌ధిక క‌రోనా కేసులు న‌మోద‌వుతున్న‌మ‌హారాష్ర్ట‌లో..నిబంధ‌న‌లు ఉల్లంఘించిన వారి సంఖ్య కూడా అధికంగానే ఉంది. లాక్‌డౌన్ అమ‌లైన‌ప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన కార‌ణంగా 27,446 మందిని అరెస్ట్ చేసిన‌ట్లు రాష్ర్ట హోం మంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్ సోమ‌వారం ప్ర‌క‌టించారు. అంతేకాకుండా నిబంధ‌న‌లు పాటించ‌నందున 83,970 వాహ‌నాల‌ను సీజ్ చేశామ‌ని దీని ద్వారా దాదాపు 8,41,32,461 రూపాయ‌ల‌ను వ‌సూలు చేసిన‌ట్లు తెలిపారు. లాక్‌డౌన్ అమ‌లుచేసే క్ర‌మంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో హింసాత్మ‌క ఘ‌ట‌న‌లు చోటుచేసుకోగా దాదాపు 277 పోలీసులు గాయ‌ప‌డినట్లు చెప్పారు. (కోవిడ్‌ కట్టడికి కర్ణాటక కీలక నిర్ణయం )

