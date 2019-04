‘యురి’ సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు విక్కీ కౌశల్‌ ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఓ గుజరాతీ సినిమాలో నటిస్తున్న విక్కీ ఆ సినిమా షూటింగ్‌లో గాయాల పాలయ్యాడు. యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది. అనుకోకుండా ఓ భారీ డోర్‌ మీద పడటంతో విక్కీ గాయపడ్డాడు.

ఈ ప్రమాదంలో విక్కీ దవడ ఎముక విరిగింది. దగ్గరలోని ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స చేయించిన తరువాత ఆయన్ను ముంబైకి తీసుకెళ్లారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ ఎనలిస్ట్‌ తరణ్ ఆదర్శ్‌ ఈ విషయన్ని ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. విక్కీ కౌశల్‌కు పదమూడు కుట్లు పడినట్టుగా ఆయన తెలిపారు. భాను ప్రతాప్‌ సింగ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న గుజరాతీ హారర్ మూవీ చిత్రీకరణలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Vicky Kaushal gets injured while filming an action sequence... Shooting for director Bhanu Pratap Singh's horror film in #Gujarat... Vicky fractured his cheekbone and got 13 stitches on his cheek.

— taran adarsh (@taran_adarsh) 20 April 2019