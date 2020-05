మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న హీరో ‘సాయిధరమ్‌ తేజ్’‌. ప్రస్తుతం తేజ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా ‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’‌. థమన్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో నభా నటేష్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. సుబ్బు అనే కొత్త దర్శకుడు తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో పెళ్లి అంటే ఆమడ దూరం పారిపోయే వ్యక్తి పాత్రలో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ కనిపించనున్నాడు. ఇక ఈ సినిమాకు చెందిన ఓ పాటను హీరో నితిన్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ‘నో పెళ్లి, దాని తల్లి.. ఈ తప్పే చేయకురా వెళ్లి’ అంటూ సాగే ఈ పాటలో మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. సాయికి తోడుగా వరుణ్‌ సైతం పాటలో రాగం అందించాడు. (‘ ఆ విషయంలో దీపిక చాలా క్రూరం’)

Loved the gift darling @IamSaiDharamTej v happy to release this song frm #SoloBrathukeSoBetter

https://t.co/hYUqWQHhAD

BUT

Nenu chustha enni rojulu ilaage SINGLE gaa untaavo..Konni saarlu cheskodam lo TIME gap untadhemo gaani,CHESKODAM maatram PAKKKAAA.💥🤗#NoPelliFromSBSB

— nithiin (@actor_nithiin) May 25, 2020