బాలీవుడ్‌ నటి మాధురీ దీక్షిత్‌ తన హిట్‌ సాంగ్‌ 'ఏక్‌ ధో తీన్‌' గురించిన సరదా విషయాలను, జ్ఞాపకాలను సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. అంతేగాక ఈ పాటకు సంబంధించిన సందేహాలను, జ్ఞాపలకాలను తనతో పంచుకోవాలని అభిమానులను కోరారు. అయితే ఈ పాటను దాదాపు 1000 అర్టిస్టులతో కాకుండా నిజమైన ప్రేక్షకులతో చిత్రీకరించినట్లు ఆమె ట్విటర్‌లో తెలిపారు. ఈ పాటను షూట్‌ చేయడానికి 10, 15 రోజుల ముందు నుంచే ప్రేక్షకుల మధ్య రిహార్సల్స్‌ చేశామని వెల్లడించారు.

Let's start our #SunoSunaoWithMD Listening Party with #EkDoTeen! Right from starting the rehearsals 10-15 days before the shoot to shooting with a real crowd of 1,000 people, the song has been so special.

Send me your questions & share your memories of the song with me.

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) April 10, 2020