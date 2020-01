Love you faru @farahkhankunder to the moon and back! Happpyyyy Birthdayyy ! The karmic connection continues.. 😜😜andar bahar, bahar andar 😂😂😂😂😂😂😘😘😍

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon) on Jan 9, 2020 at 2:04am PST