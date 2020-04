కమ్మనైన మనసున్న ప్రతి తల్లి అమ్మే : చిరంజీవి

సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : కమ్మనైన మనసున్న ప్రతి తల్లి అమ్మేనని మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. తన తల్లి అంజనాదేవి కరోనాపై పోరులో భాగంగా మాస్క్‌లు కుట్టారని వచ్చిన వార్తపై స్పష్టత ఇచ్చారు. అంజనాదేవి గత 3 రోజులుగా తన స్నేహితురాళ్లతో కలిసి 700 మాస్క్‌లు కుట్టారని, వీటిని అవసరమైన వారికి అందజేస్తున్నారనే వార్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫోటోలతోపాటూ వైరల్‌ అయ్యాయి. తన వృద్ధాప్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఆమె సమాజం కోసం తనవంతు బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్నారని నెటిజన్లు పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు.

అయితే ఆ ఫోటోల్లో ఉంది తన తల్లి అంజనాదేవి కాదని ట్విటర్‌లో స్పష్టత ఇవ్వడమే కాకుండా, ఆ ఫోటోల్లో ఉన్న మహిళను చిరంజీవి అభినందించారు. కమ్మనైన మనసున్న ప్రతి తల్లి అమ్మేనని పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు.



It is reported in press & some media channels that my mother is doing this humanitarian work. I humbly seek to clarify that it is not my mother but whichever mother is engaged in this great act of compassion I heartily thank her for such kindness.కమ్మనైన మనసున్న ప్రతి తల్లి అమ్మే pic.twitter.com/svN4RduRUg

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 11, 2020