Sunday Vibes... ✈️😴🛌🙏🏼 #TooBookedToBeBothered👍🏼😂💁🏼‍♀️ THOUGHTS ON HOW THIS EVEN HAPPENED??! 🤷🏼‍♀️🙈 Leave a caption below! 🙌🏼⬇️ • • • #passengershaming #NOPE #flyingfeet #instagramaviation #planesofinstagram #comeflywithme #airlinelife #ramplife #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #plane #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #pilot #pilotlife

A post shared by Passenger Shaming (@passengershaming) on Sep 8, 2019 at 6:42am PDT