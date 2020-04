లండన్‌: కరోనా నేపథ్యంలో యునైటెడ్‌కింగ్‌డమ్‌లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులందరూ తమ పేర్లను నమోదు చేయించుకోవల్సిందిగా లండన్‌లో ఉన్న భారత హైకమిషనర్‌ సూచించింది. ఈ మేరకు ట్వీట్టర్‌లో దీనికి సంబంధిన వివరాలను ఉంచింది. భారత పౌరులందరూ https://forms.gle/nnWCw2arfpNxguhM7 లేదా http://hcilondon.gov.in ద్వారా తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని భారత హైకమిషన్‌ తెలిపింది.

All Indian citizens stranded in the UK may please register themselves with the High Commission through google sheet available at https://t.co/shBOoJsDvz

Or through website https://t.co/jmRzhtor3x You may ignore if already registered. @RuchiGhanashyam @CGI_Bghm @IndiaInScotland

