హ్యూస్ట‌న్: అగ్ర‌రాజ్యం అమెరికా, డ్రాగ‌న్ దేశం చైనా మ‌ధ్య వాణిజ్య‌, దౌత్య వివాదం ముదురుతున్న నేప‌థ్యంలో అనూహ్య‌‌ ఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. అమెరికాలోని హ్యూస్ట‌న్‌లో చైనా కాన్సులేట్ జ‌న‌ర‌ల్ కార్యాల‌యంలో నుంచి మంట‌లు, పొగ‌లు క‌నిపించాయి. దీంతో అగ్ని ప్ర‌మాదం జ‌రుగుతోంద‌ని భావించిన స్థానికులు రాత్రి 8 గంట‌ల‌కు(అక్క‌డి కాల‌మానం ప్ర‌కారం) పోలీసుల‌కు, అంబులెన్స్‌కు ఫోన్ చేసి స‌మాచారం అందించారు.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC

