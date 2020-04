లండన్‌ : కరోనా వైరస్‌ మహమ్మారితో బాధపడుతున్న బ్రిటన్‌ ప్రధానమంత్రి బోరిస్‌ జాన్సన్‌ పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. దీంతో ఐసీయూ నుంచి సాధారణ వార్డుకు తరలించారు. మరికొన్నాళ్లు ఆస్పత్రిలోనే ఉండి చికిత్స తీసుకోవాలని లండన్‌లోని సెయింట్‌ థామస్‌ ఆస్పత్రిలోని వైద్య నిపుణుల బృందం ఆయనకు సూచించింది. బోరిస్‌ జాన్సన్‌ను ఐసీయూ నుంచి సాధారణ వార్డుకు తరలించారని తెలియగానే, మంచి వార్త తెలిసిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ట్విటర్‌లో స్పందించారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. (‘క్లాప్స్‌ ఫర్‌ బోరిస్’కు భారీ స్పందన)



Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020