న్యూఢిల్లీ: షావోమి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లను లాంచ్‌ చేయనుంది. ఇండియాలో తన మొట్టమొదటి 5 జీ ఎంఐ 10 స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ను మార్చి 31న మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేస్తున్నట్లు షావోమి ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ మను కుమార్ జైన్ ప్రకటించారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి ఏప్రిల్‌ 7వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల 59 నిమిషాల వరకు కస్టమర్లు ప్రీ ఆర్డర్లు చేసుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఫోన్‌ అమెజాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో సేల్‌ ప్రారంభం.

12 జీబీ ర్యామ్‌, 512 స్టోరేజ్‌, 8 జీబీ ర్యామ్‌, 256 స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్లతో రెండు వేరియంట్లలో ఈ స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ లభ్యంకానుంది. ధర రూ. 42,400 నుంచి ప్రారంభం కానుందని అంచనా. యాక్సిస్‌ బ్యాంకు క్రెడిట్‌ ద్వారా తక్షణం రూ.2500 క్యాష్‌ బ్యాక్‌ సదుపాయం. డెబిట్‌ కార్డ్‌ ద్వారా రూ. 2 వేల డిస్కౌంట్‌ సదుపాయాన్ని వినియోగదారలకు లభ్యం కానుంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చైనాలో మార్కెట్‌లో విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఎంఐ 10 స్మార్ట్‌ఫోన్‌​ ప్రత్యేకతలు

6.67 అంగుళాల డిస్‌ప్లే

క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 865 సాక్‌ప్రాసెసర్

ఆండ్రాయిడ్‌ 10

1080x2340 పిక్సెల్స్‌ రిజల్యూషన్‌

8జీబీ ర్యామ్‌, 128 స్టోరేజ్‌

20 ఎంపీ సెల్పీ కెమెరా

108+13+ 2+2 ఎంపీ క్వాడ్‌ రియర్‌ కెమరా

4780 బ్యాటరీ సామర్థ్యం

Mi Fans, wait is over! 🥳#𝐌𝐢𝟏𝟎 𝐢𝐬 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝟑𝟏𝐬𝐭 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐚𝐭 𝟏𝟐:𝟑𝟎 𝐏𝐌.

Watch Livestream across @XiaomiIndia social media handles. Know more here: 👉 https://t.co/oKPXrAaCYf

RT with #Mi10IsHere and #108MP if you are excited. 🔄#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/P4KkLWFH95

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 19, 2020